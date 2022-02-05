Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Турцию, а также его дипломатическое участие в форуме в Анталье на данный момент не обсуждается.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждаются", - говорится в сообщении.

Уточним, что вчера вечером вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Пашинян может посетить Турцию, чтобы принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Напомним, весной прошлого года Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня. На них премьер согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. С конца апреля-2021 Никол Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера, а в августе Пашиняна вернули на пост премьера Армении.

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