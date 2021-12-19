Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2021", финал которого состоялся в Париже, выиграла исполнительница из Армении Малена. Она получила 224 балла за исполнение песни "Qami, qami" ("Ветер, ветер"). Украинка Елена Усенко с песней "Важiль" заняла лишь шестое место.

Об этом сообщает YouTube в воскресенье, 19 декабря.

Это вторая победа Армении на "Детском Евровидении" с 2010 года.

Большинство баллов жюри из 19 стран, участвующих в песенном конкурсе, отдали представителю Франции Энцо. Однако за счет зрительского голосования 14-летняя армянская исполнительница сумела одержать верх по сумме баллов.

Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете. По итогам голосования второе место досталось представительнице Польши Саре Джеймс, третью позицию занял участник из Франции.

"Детское Евровидение-2021" выиграла Малена из Армении. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году на детском Евровидении Украину представлял Александр Балабанов, с песней "Відкривай" он занял 7-е место из 12-ти участников.

Также мы писали, что в прошлом году нацотбор на детское Евровидение ознаменовался скандалом из-за того, что чиновники НОТУ вышвырнули из отбора 12-летнего певца-сироту Максима Ткачука по идеологическим мотивам.