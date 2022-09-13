Франция созывает заседание Совбеза ООН из-за новых столкновений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.

Напомним, что столкновения начались вчера на границе Армении и Азербайджана. Они произошли за пределами Нагорного Карабаха, в районе города Джермук на юго-востоке Армении.

Этот город находится на пути в Нахичевань - анклав Азербайджана между Ираном, Турцией и Арменией. Сухопутной границы с Нахичеванью Баку не имеет. И, по распространённой версии, целью нынешних действий Азербайджана является "пробитие" сухопутного коридора в Нахичевань.

Сегодня утром Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

"Страна" писала о подробностях армянско-азербайджанского обострения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Также Арменией направлено обращение в ООН "в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны".