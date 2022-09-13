Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию в Косово, заявил, что "опасность близка, объективна и серьезна".

Об этом передают местные СМИ.

"Мы живем в тот момент, когда Сербия сталкивается с серьезными проблемами безопасности из-за действий Приштины. Мне кажется, вы можете понять и почувствовать это сами. Я хочу вам сказать, что у нас увеличивается присутствие сил специального назначения Приштинской полиции на севере Косово", - заявил Вучич, представляя "Отчет о переговорном процессе с временными органами самоуправления в Приштине" с 15 июня 2021 года по 1 сентября 2022 года.

При этом он заявил, что сербская сторона кризисных ситуаций не создает.

"Опасность близка, объективна и серьезна. Лучше всего это могут подтвердить присутствующие здесь сегодня представители сербского народа и институтов из Косово. Сербия никак не повлияла на зарождение кризиса. Мы по-прежнему настроены на диалог", - сказал он.

Он также обвинил Приштину в том, что она пытается выставить сербов "иностранцами в своей стране" и заявил, что "Сербия уже не так слаба, как в 1998, 1999, 2004 и 2008 годах".

Напомним, накануне Вучич заявил, что Сербия не будет признавать Косово и потребовал найти компромисс.

В конце августа Косово и Сербия пошли на взаимные уступки по закону, который чуть не привел к столкновению и казалось, что война отменяется.