Косово и Сербия пошли на взаимные уступки по документам, которые могли с 1 сентября вызвать вооруженное столкновение. ЕС получил гарантии от властей Косово по въездным документам для сербов.

Об этом заявил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет", - написал Боррель.

То есть теперь Сербия будет пускать в страну граждан с документами непризнанного ею Косово. Взамен Приштина согласилась отменить свое решение о непризнании сербских документов, что вынуждало живущих в Косово сербов получать документы в "республике".

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что хотя на данном этапе конфликт и кажется исчерпанным, в Белграде вряд ли довольны тем, что их вынудили признавать косовские паспорта и водительские права.

Напомним, накануне Сербия развернула у границ с Косово купленные у России ЗРПК "Панцирь-С".

После предыдущего обострения, которое было месяц назад, "Страна" разбиралась, что стоит за обострением в Косово и грозит ли Европе новая война.