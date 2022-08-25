Грядет новый виток обострения на Балканах. Премьер Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.

Его слова приводит балканская редакция телеканала Аl-Jazeera.

Курти утверждает, что сербская сторона не представила в Брюсселе конструктивных предложений по урегулированию кризиса.

Напомним, что в начале августа введение запрета стало причиной обострения между Косово и Сербией. Но эскалации удалось избежать, отложив введение запрета до 1 сентября.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если до 1 сентября компромисс между властями Косово и живущими там сербами по вопросу о водительских удостоверениях не будет достигнут, сербы покинут все местные учреждения.

После этого лидеры Сербии и Косово встретились в Брюсселе, но не смогли достичь соглашения.

"Страна" разбиралась, что происходит на Балканах, какова подоплёка этих событий, как они связаны с недовольством Запада политикой президента Сербии Вучича и грозит ли Европе новая война.

В воскресенье вечером, 31 июля, на границе Сербии и Косово прозвучала сирена, были слышны звуки выстрелов. Эскалация конфликта началась за несколько часов до вступления в силу нового порядка, по которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто должны переоформить их на косовские знаки. Также планировалось выдавать гражданам Сербии на территории Косово временные документы, заменяющие сербские.

Косовские сербы в знак протеста начали строить баррикады и блокировать дороги.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Косово в подготовке военной операции против сербов. В Косово, в свою очередь, заявили, что не планируют проводить какие-либо операции на севере страны.

Большой войны в регионе не было с 1999 года - со времен натовских бомбежек Югославии, после которых контроль над Косово перешел к международным силам.