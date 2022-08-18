Лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе сегодняшнего диалога в Брюсселе, который организовал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

О неудавшихся переговорах заявил сам Боррель на пресс-конференции после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

Напомним, отношения Сербии с отделившимся от нее Косово обострились в конце июля после того, как официальная Приштина объявила о вводе запрета на сербские документы. В знак протеста проживающие на севере Косово сербы начали возводить баррикады, после чего косовские власти отложили введение запрета на месяц.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что стоит за обострением в Косово и грозит ли Европе новая война.

Также мы писали, что в правящей партии Сербии заговорили о "денацификации Балкан" на фоне обострения конфликта с Косово.

В России заявили, что поддерживают Сербию в ситуации вокруг Косово, но не будут участвовать в возможном конфликте. Как сказал сенатор РФ Владимир Джабаров, Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет "оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт".

Украинцев призвали избегать южных районов Сербии, где обострился конфликт с Косово.