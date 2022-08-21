Если до 1 сентября компромисс между властями Косово и живущими там сербами по вопросу о водительских удостоверениях не будет достигнут, сербы покинут все местные учреждения.

Такую перспективу обрисовал президент Сербии Александр Вучич.

"Будем старательно искать компромисс в ближайшие десять дней, и надеюсь, нам это удастся. Но косовские сербы сообщили мне и о том, что, если преследование сербов не прекратится, в ближайший месяц они покинут все учреждения Приштины. Сначала это сделают политики, а к концу сентября это сделают и полицейские, судьи, прокуроры", - цитирует Вучича издание Politica.

О событиях на фоне решения косовских властей заменить автомобильные номера, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам, мы детально рассказывали. Напомним, что из-за этого в конце июля на сербско-косовской границе даже немного постреляли - но, к счастью, тогда вооруженного конфликта удалось избежать, а разрешение вопроса было отложено до 1 сентября.

Мы также сообщали, что лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе сегодняшнего диалога в Брюсселе, который организовал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.