Сербия приступила к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Об этом пишет издание Avia.pro.

По предположению сербской стороны, из-за обострения ситуации на границе с Косово возможны атаки со стороны НАТО. Как пишет издание, к сегодняшнему дню сербы перебросили сюда не менее трех ЗРПК. Всего на вооружении у Сербии не менее шести установок "Панцирь-С".

По мнению экспертов Avia.pro, приобретение российских зенитных ракетно-пушечных комплексов дает Белграду явное преимущество. А также уменьшает вероятность того, что по стране может ударить натовская авиация. Однако не исключается при этом высадка десанта НАТО на территорию Сербии.

Издание напоминает, что ранее Сербия уже передислоцировала в район границы с Косово около 30 танков и 30 единиц бронетранспортёров и бронеавтомобилей.

Напомним, сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими документами и автомобильными номерами достичь пока не удалось.

Ранее Вучич заявлял, что если до 1 сентября компромисс между властями Косово и живущими там сербами по вопросу о водительских удостоверениях не будет достигнут, сербы покинут все учреждения в Косово.