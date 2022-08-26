Компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими документами и автомобильными номерами достичь пока не удалось.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями Евросоюза и США.

"Пятнадцать минут после полуночи мы проводили наших гостей Лайчака, (посла США Кристофера) Хилла, Эскобара, (главу делегации ЕС в Сербии Эммануэля) Жофре и продолжим разговоры, и верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь", - сообщил Вучич в соцсетях.

Напомним, накануне премьер Косово заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета на въезд в регион машин с сербскими номерами.

Этот вопрос стал причиной обострения между Косово и Сербией в начале августа.

Но эскалации удалось избежать, отложив введение запрета до 1 сентября.

Ранее Вучич заявлял, что если до 1 сентября компромисс между властями Косово и живущими там сербами по вопросу о водительских удостоверениях не будет достигнут, сербы покинут все местные учреждения.