Пришло время забыть, что Косово – это Сербия.

Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Между тем Сербия приступила к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С". По предположению сербской стороны, из-за обострения ситуации на границе с Косово возможны атаки со стороны НАТО. К сегодняшнему дню сербы перебросили сюда не менее трех ЗРПК. Всего на вооружении у Сербии не менее шести установок "Панцирь-С".

Напомним, сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими документами и автомобильными номерами достичь пока не удалось. Этот вопрос стал причиной обострения между Косово и Сербией в начале августа.