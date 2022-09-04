Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в своём совместном письме призвали президента Сербии Вучича "готовиться к тяжелым решениям" по вопросу Косово.

"Полная нормализация отношений Косово и Сербии является существенно значимой для Западных Балкан. Мы обращаемся к вам, как к лидеру вашей страны, чтобы призвать вас проявить максимальную решительность и готовность принимать тяжелые решения, которые приведут к продвижению диалога между Косовым и Сербией под эгидой ЕС", - говорится в письме.

На Балканы направляются советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Предполагается, что вместе во спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком они посетят Косово и Сербию, "чтобы изучить возможности продвижения процесса переговоров".

Напомним, ранее Шольц заявил, что без признания независимости Косово Сербия не сможет стать членом ЕС. Вероятно это и имеется в виду под "трудными решениями".

В тоже время Вучич неоднократно заявлял, что Косово признавать не будет.

Для Сербии признать независимость Косово - все равно, что для Украины признать аннексию Крыма или независимость "ЛДНР".

Между тем, Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам.