Макрон и Шольц написали письмо Вучичу, в котором призвали "готовиться к тяжелым решениям" по вопросу Косово
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в своём совместном письме призвали президента Сербии Вучича "готовиться к тяжелым решениям" по вопросу Косово.
"Полная нормализация отношений Косово и Сербии является существенно значимой для Западных Балкан. Мы обращаемся к вам, как к лидеру вашей страны, чтобы призвать вас проявить максимальную решительность и готовность принимать тяжелые решения, которые приведут к продвижению диалога между Косовым и Сербией под эгидой ЕС", - говорится в письме.
На Балканы направляются советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Предполагается, что вместе во спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком они посетят Косово и Сербию, "чтобы изучить возможности продвижения процесса переговоров".
Напомним, ранее Шольц заявил, что без признания независимости Косово Сербия не сможет стать членом ЕС. Вероятно это и имеется в виду под "трудными решениями".
В тоже время Вучич неоднократно заявлял, что Косово признавать не будет.
Для Сербии признать независимость Косово - все равно, что для Украины признать аннексию Крыма или независимость "ЛДНР".
Между тем, Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам.