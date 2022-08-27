Правительство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам при определенных условиях и гарантиях Евросоюза.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в субботу, 27 августа, в обращении к гражданам.

"Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение, а также поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии Евросоюза", - сказал Вучич.

Президент добавил, что действия властей Косова не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН: каждый серб с севера Косова и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами.

Напомним, вчера, 26 августа, президент Сербии Вучич заявил, что компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими документами и автомобильными номерами достичь пока не удалось. Этот вопрос стал причиной обострения между Косово и Сербией в начале августа.

На фоне этого Сербия приступила к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С". По предположению сербской стороны, из-за обострения ситуации на границе с Косово возможны атаки со стороны НАТО. К сегодняшнему дню сербы перебросили сюда не менее трех ЗРПК. Всего на вооружении у Сербии не менее шести установок "Панцирь-С".

Ранее мы писали, что, по словам президента Сербии Вучича, если до 1 сентября компромисс между властями Косово и живущими там сербами по вопросу о водительских удостоверениях не будет достигнут, сербы покинут все местные учреждения.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что стоит за обострением в Косово и грозит ли Европе новая война.