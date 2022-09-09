Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил, что признания Косово Белградом не будет, нужен компромисс.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН", - заявил президент Сербии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Вучича "готовиться к тяжелым решениям" по вопросу Косово.

Также мы писали, что Косово и Сербия пошли на взаимные уступки по документам, которые могли с 1 сентября вызвать вооруженное столкновение. Евросоюз получил гарантии от властей Косово по въездным документам для сербов. При этом Сербия согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

Ранее "Страна" разбиралась, что стоит за обострением в Косово и грозит ли Европе новая война.