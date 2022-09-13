В МИД РФ прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе и обращение Еревана к ОДКБ
В МИД РФ прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе, а также полученное от Армении обращение в ОДКБ.
Об этом пишут российские СМИ.
В МИД РФ заявили, что:
- Россия "выражает крайнюю озабоченность" в связи с резким обострением;
- Получено обращение армянского руководства с просьбой "оказать содействие в урегулировании в соответствии с двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ".
- РФ "призывает Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации";
- Все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем;
- Москва рассчитывает, что стороны будут соблюдать достигнутую сегодня договоренность о прекращении огня с 8:00 (9:00 по Киеву).
"Страна" писала о подробностях армянско-азербайджанского обострения на это утро. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.
Также известно, что утром Баку и Ереван договорились о прекращении огня.
Отметим, столкновения начались вчера на границе Армении и Азербайджана. Они произошли за пределами Нагорного Карабаха - в районе города Джермук на юго-востоке Армении.
Этот город находится на пути в Нахичевань - анклав Азербайджана между Ираном, Турцией и Арменией. Сухопутной границы с Нахичеванью Баку не имеет. И, по распространённой версии, целью нынешних действий Азербайджана является "пробитие" сухопутного коридора в Нахичевань.