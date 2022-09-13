В МИД РФ прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе, а также полученное от Армении обращение в ОДКБ.

Об этом пишут российские СМИ.

В МИД РФ заявили, что:

Россия "выражает крайнюю озабоченность" в связи с резким обострением;

Получено обращение армянского руководства с просьбой "оказать содействие в урегулировании в соответствии с двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ".

РФ "призывает Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации";

Все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем;

Москва рассчитывает, что стороны будут соблюдать достигнутую сегодня договоренность о прекращении огня с 8:00 (9:00 по Киеву).

"Страна" писала о подробностях армянско-азербайджанского обострения на это утро. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Также известно, что утром Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

Отметим, столкновения начались вчера на границе Армении и Азербайджана. Они произошли за пределами Нагорного Карабаха - в районе города Джермук на юго-востоке Армении.

Этот город находится на пути в Нахичевань - анклав Азербайджана между Ираном, Турцией и Арменией. Сухопутной границы с Нахичеванью Баку не имеет. И, по распространённой версии, целью нынешних действий Азербайджана является "пробитие" сухопутного коридора в Нахичевань.