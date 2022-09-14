Состоялась видеоконференция лидеров стран ОДКБ касательно обострившейся ситуации на границе Армении и Азербайджана. По итогам заседания было принято решение направить миссию ОДКБ следить за ситуацией, а также согласованы другие "дополнительные практические шаги".

Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

"Было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

Также президент РФ Владимир Путин заявил о неких "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности".

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, РФ Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября произошло серьёзное обострение давнего конфликта. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил обратиться к РФ и ОДКБ.

Также Арменией направлено обращение в ООН "в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия на границе с Арменией.

А Франция созывает Совбез ООН по этому поводу.