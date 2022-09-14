Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении "свернуть с ошибочного пути" эскалации и нацелиться на мир на Южном Кавказе.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Ереван не выполняет условия подписанных соглашений, демонстрируя агрессивную позицию.

"Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последний событий на Южном Кавказе, вновь громогласно заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!" - подчеркнул турецкий лидер.

Невыполненное Арменией условие, о котором говорит Эрдоган, – это восстановление транспортного сообщения через территорию Армении из Азербайджана в Нахичевань (азербайджанский анклав между Арменией, Ираном и Турцией).

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что "Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности".

Ранее появилась информация об обстреле заставы погранслужбы ФСБ РФ в Армени.

Серьезное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Сегодня, 14 сентября, боестолкновения между Ереваном и Баку возобновились, несмотря на прекращение огня накануне.