В последние дни обострился конфликт Армении и Азербайджана. "Страна" приводит 7 главных пунктов о том, что происходит сейчас между Ереваном и Баку.

1. В 2020 году при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Одним из пунктов этого договора было восстановление транспортного сообщения через территорию Армении из Азербайджана в Нахичевань (азербайджанский анклав между Арменией, Ираном и Турцией)

2. Этот пункт соглашения стороны трактуют по-разному (равно как и сроки его выполнения), а потому транспортные коммуникации до сих пор не восстановлены.

3. Азербайджан решил ускорить решение этого вопроса через эскалацию боевых действий. Причём именно в направлении Нахичевани, показывая как бы, что, в случае чего, может и сам "пробить коридор" военной силой.

4. Удары азербайджанской армией наносятся по территории собственно Армении (а не по Карабаху). То есть теоретически может вступить в силу договор о коллективной безопасности ОДКБ (военный союз во главе с РФ, членом которого является Армения). И ситуация тут для России неоднозначная. С одной стороны, есть обязательства по ОДКБ, с другой стороны, есть заключённое при участии Москвы соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое (в части восстановления движения транспорта в Нахичевань) не выполняется. Да и с учётом войны в Украине ввязываться в новую войну России точно не с руки. А потому РФ пока делает упор на убеждение обеих сторон в прекращении огня.

5. Пока все происходит в формате "принуждения Пашиняна открыть дорогу в Нахичевань". Если армянские власти на это пойти откажутся, эскалация будет нарастать и дальше с перспективой перерастания в полноценную войну.

6. На Азербайджан помимо Москвы пытаются повлиять также европейцы и США, чтоб эскалацию остановить. Но пока непохоже, что это оказывает какое-то влияние на Баку. При этом Турция полностью одобряет действия Азербайджана.

7. Ещё одним мотивом Азербайджана может быть захват двух крупнейших месторождений золота в Армении - Амулсарского месторождения около Джермука и месторождения Сотк близ Вардениза. В тех районах сейчас как раз и шли бои.

Как писала "Страна", сегодня Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что "Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности".

Ранее появилась информация об обстреле заставы погранслужбы ФСБ РФ в Армении.