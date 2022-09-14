СМИ Армении публикуют фото разгромленного пункта дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике, который, как сообщается, был разбит вооруженными силами Азербайджана.

Согласно сообщению, пункт был атакован ночью, а личный состав был вынужден срочно покинуть место дислокации.

Заявлений Азербайджана по этому поводу не было.

Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Сегодня, 14 сентября, боестолкновения между Ереваном и Баку возобновились, несмотря на прекращение огня накануне. Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан с утра начал применять артиллерию, минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа.

В связи с этим ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправил миссию в Армению. Это будет не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном "из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба", заявили в ОДКБ.

Также сообщалось, что Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия на границе с Арменией.

Кроме того, Франция созывает Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.