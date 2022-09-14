Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября заявил, что "Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности".

Об этом сообщает его пресс-служба.

Алиев заявил, что вся ответственность за эскалацию ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении.

Ранее, напомним, сегодня появилась информация об обстреле заставы погранслужбы ФСБ РФ в Армении. Согласно сообщению, пункт был атакован ночью, а личный состав был вынужден срочно покинуть место дислокации.

Серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Сегодня, 14 сентября, боестолкновения между Ереваном и Баку возобновились, несмотря на прекращение огня накануне. Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан с утра начал применять артиллерию, минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа.

В связи с этим ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправил миссию в Армению. Это будет не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном "из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба", заявили в ОДКБ.