Армения попросила Россию выполнить некоторые положения военного союза ОДКБ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении.

По его словам из-за действий Азербайджана, территориальная целостность Армении находится под угрозой.

Вчера ОДКБ на онлайн-саммите рассматривала вопрос конфликта между Арменией и Азербайджаном (Армения - член ОДКБ). По итогу решили послать изучить ситуацию на месте генсека организации Зася.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что "Армения продолжает нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня на границе несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности".

Ранее появилась информация об обстреле заставы погранслужбы ФСБ РФ в Армении.

Серьезное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Сегодня, 14 сентября, боестолкновения между Ереваном и Баку возобновились, несмотря на прекращение огня накануне. Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан с утра начал применять артиллерию, минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа.