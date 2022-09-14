Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье договора, "для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении".

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Статья 4 Договора ОКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора".

Также в ней говорится: "В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Ранее замглавы МИД Армении заявлял, что Армения попросила Россию выполнить "некоторые положения военного союза ОДКБ" без уточнения деталей. По его словам, из-за действий Азербайджана, территориальная целостность Армении находится под угрозой.

Серьезное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

"Страна" приводила 7 главных пунктов о причинах и последствиях нового конфликта Армении и Азербайджана.