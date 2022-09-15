Армения и Азербайджан ограничили доступ к TikTok на фоне боевых действий и массовых протестов.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана решила временно ограничить доступ к TikTok.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причина ограничения доступа, как отмечается в сообщении СГБ, – размещение в этой соцсети материалов о боевых действиях 12-13 сентября, которые "бросают тень на успехи нашей армии, содержат военную тайну и направлены на создание в обществе ложного мнения".

Служба госбезопасности призвала граждан Азербайджана "не верить недостоверной информации, распространяемой в других соцсетях, рассчитанной на создание паники среди населения, и ссылаться только на официальную информацию государственных учреждений".

В свою очередь, власти Армении, предположительно, ограничили доступ к TikTok на территории страны.

Об этом сообщили СМИ Армении.

По мнению нескольких изданий, вероятно, причина в том, что руководство соцсети допускало публикацию роликов, посвященных войне в Нагорном Карабахе и содержащих сцены жестокости.

Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако позже Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы.

Сегодня Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.

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