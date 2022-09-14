В начале вторжения российский переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что заключил предварительную сделку с Киевом, по которой Украина отказывается от вступления в НАТО, но он отверг сделку и настаивал на военной кампании.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Козак заявлял, что заключенная им сделка "избавила бы Россию от необходимости продолжать крупномасштабную оккупацию Украины".

"Путин ясно дал понять, когда ему представили сделку Козака, что уступки, о которых договорился его помощник, недостаточны, и что он расширил свои цели, включив в них аннексию части украинской территории, сообщают источники. Итог: сделка сорвалась", - пишет издание.

На это сообщение отреагировали в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг Reuters информацию о проекте соглашения между Москвой и Киевом в начале вторжения.

"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация", - сказал спикер Кремля.

Напомним, ранее Стефанишина заявила, что после наступления ВСУ под Харьковом Россия предлагала возобновить переговоры, но Киев отказался.

Также ранее Зеленский рассказывал, почему сейчас переговоры Украины и РФ невозможны.