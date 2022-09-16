Президент России Владимир Путин заявил, что 25% российского газа Турция будет оплачивать в рублях.

Об этом он сказал в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 16 сентября, видео публикуют российские СМИ.

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет происходить в соответствии с нашими договоренностями", - сказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информацию турецких чиновников писало, что Эрдоган стремится к еще более тесным финансовым связям с Россией, поскольку он пытается стабилизировать проблемную экономику в преддверии выборов в следующем году. Издание сообщало, что во время сегодняшней встречи с Путиным Эрдоган будет добиваться 25% скидки на природный газ и возможности частично платить за газ в лирах.

Также мы писали, что, по мнению Эрдогана, Европа сама виновата в перекрытии газа Путиным. Он говорил, что у Турции "нет проблем с поставками газа", а Европа, по его словам, "пожинает то, что посеяла".