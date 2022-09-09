Администрации президентов США и Турции обсуждают возможную встречу Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне в этом месяце.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие источники.

Стороны хотят обсудить войну в Украине, Сирии и отношения Анкары с Москвой. Также может подниматься тема конфликта Турции с Грецией.

Байден и Эрдоган в последний раз встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Накануне Эрдоган заявил об "ошибочной" политике Запада в отношении Украины, которая "нацелена на провоцирование". Также он назвал поставляемое ЕС оружие Украине "металлоломом".

"Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится. Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент Турции.

По данным The New York Times, Эрдоган "сводит Байдена с ума", но президент США ничего не может с ним поделать.