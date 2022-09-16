Президент России Владимир Путин не ответил прямо, поедет ли он на саммит G20 на остров Бали в Индонезии.

"Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике, в других сферах", - сказал Путин.

Напомним, на этот саммит приглашён и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские власти уже заявили, что участие Зеленского будет зависеть от состава участников саммита.

Ранее мы приводили заявления Владимира Путина в Самарканде о контрнаступлении ВСУ, встрече с Зеленским и "предупреждениях для Украины".

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.