Вслед за мощным ураганом, который пронесся над Сумской областью, непогода пришла и в Николаев. В городе сильный ветер повалил дерево, которое упало на автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют соответствующие фото.

На снимках можно заметить, что большой тополь рухнул во дворе жилых домов прямо на переднюю часть авто.

Ранее мы писали, что в конце июля в Днепре мощный ураган срывал вывески, а деревья от сильного ветра падали на машины.

Также "Страна" сообщала, что во втором месяце лета на Украинском бульваре Москвы рухнувшее дерево убило ничего не подозревающего мужчину.

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