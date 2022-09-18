В городе Бурынь в Сумской области в результате непогоды есть погибший, травмированы восемь человек, среди них - двухмесячный ребенок. Разрушены дома, повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена. Восемь человек травмированы, среди которых два человека с травмами средней тяжести в местной больнице; одна женщина с переломом руки в Сумах; двухмесячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации", - написал Живицкий.

Военный губернатор добавил, что из-за непогоды около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушены стены. Повреждена АЗС, линия электропередач, а также ряд нежилых помещений и автомобилей.

"В электроподстанцию ​​попала молния, обесточены четыре линии. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи.

На месте происшествия работают аварийные бригады ГСЧС и энергетиков, работники Департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА.

Обеспечивается эвакуация тех людей, которые в этом нуждаются, и ведутся ремонтные работы", - добавил Живицкий.

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