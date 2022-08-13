В пригороде испанской Валенсии сильный ветер вызвал обвал части сцены на фестивале танцевальной музыки. В результате по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В результате резких порывов ветра на фестивале электронной музыки Medusa, проходившем в течение шести дней в городе Кульера к югу от Валенсии, пострадала также другая инфраструктура.

Среди пострадавших трое получили серьезные травмы, у 14 травм меньшей сложности, сообщили в Twitter региональной службы экстренной помощи. Позже региональные органы здравоохранения сообщили, что предоставлена ​​помощь 40 лицам.

"Мы огорчены тем, что произошло сегодня утром", - говорится в заявлении организаторов на странице фестиваля в Facebook.

Они сказали, что чрезвычайные погодные условия повлекли за собой повреждение различной инфраструктуры на месте фестиваля.

"Около четырех часов утра неожиданный и сильный ветер разрушил определенные зоны фестиваля, заставив руководство принять немедленное решение освободить концертную зону, чтобы обеспечить безопасность посетителей, работников и артистов", - сообщили организаторы.

Фестиваль пока приостановлен, сообщили они.

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