На испанскую провинцию Жирона обрушился сильный ливень с крупным градом. Количество пострадавших в результате стихии исчисляется десятками, один человек (полуторагодовалый ребенок) убит градиной.

Об этом 31 августа сообщает местная пресса.

Во время ливня и сильного ветра с неба сыпались градины размером более 10 сантиметров в диаметре. В начале непогоды, 30 августа, испанские власти сообщали о 30 пострадавших, однако затем, днем в среду, их число увеличилось до 50. Всех потерпевших госпитализировали для оказания медицинской помощи: у одних диагностировали черепно-мозговую травму, другим понадобилось наложение швов на открытые раны. Одна женщина остается в больнице до сих пор.

Также одна полуторагодовалая девочка погибла из-за попадания в голову массивной градины.

Ночью каталонские пожарные заявили, что отреагировали на 39 вызовов в городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда и два в соседнем Фораллаке из-за повреждений зданий и электропроводки.

По данным каталонского метеорологического агентства SMC, в регионе не было града такого размера с 2002 года.

Весной "Страна" сообщала, что Чехию накрыл шторм с градом, который повредил палаточный городок с украинскими беженцами.

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