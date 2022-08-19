Пять человек погибли в Австрии, двое - в Италии, еще пять - во Франции в результате ураганного ветра. В Австрии среди жертв - двое детей 4 и 8 лет. Как минимум пять человек погибли вследствие бури на северо-востоке Австрии, еще двое - в Италии, накануне пять человек погибли во Франции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

В Австрии ураганный ветер повалил множество деревьев и снес крыши с домов. Помимо пятерых погибших еще 13 человек получили травмы.

В Италии проливные дожди привели к наводнениям в разных частях страны. В частности, в Милане из-за непогоды закрыли городские парки. Сильные порывы ветра привели к повреждениям некоторых частей Собора Святого Марка в Венеции. В области Тоскана из-за бури пострадали 18 человек.

Сообщают также, что накануне утром буря обрушилась на французский регион Корсику, где погибли пять человек. Скорость порывов ветра достигала 222 км/ч.

Как писала "Страна", сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды во Франции, из-за того, что коровам нечего есть, во Франции ожидают дефицит молока.

Ранее "Страна" писала, что в Австрии могут ограничить скорость автомобилей на дорогах для защиты климата.