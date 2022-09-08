Кандидатуру вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд рассматривают на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса вместо Йенса Столтенберга.

Об этом со ссылкой на источники пишет CBC News.

По меньшей мере четыре различных источника телеканала - в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, - сказали, что кандидатуру Фриланд уже несколько месяцев обсуждают в международных оборонных и кругах безопасности как возможную преемницу действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По данным издания, сама Фриланд уклонилась от прямого соответствующего, указав, что она уже имеет две работы (должность вице-премьер-министра Канады и министра финансов страны).

Христя Фриланд - канадский политик с украинскими корнями. Ее мать - украинка.

По словам высокопоставленного чиновника Альянса, существует значительная вероятность того, что следующим генсеком НАТО станет женщина.

Среди других возможных кандидаток упоминаются бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним, нынешний срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября, и он должен был занять пост управляющего центральным банком Норвегии к концу 2022 года. По данным агентства DPA, рассматриваются еще пять кандидатов на должность Генерального секретаря НАТО.

Также сообщалось, что новым генсеком НАТО может стать британский министр обороны.