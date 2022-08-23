Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита "Крымской платформы" заявил, что Украину ждет "тяжелая зима", поэтому Альянс должен "наладить долгосрочную поддержку".

Об этом сообщают украинские СМИ.

"Мы привержены долгосрочному партнерству с Украиной. Поможем Украине перейти от советских стандартов (вооружений - прим.) на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможем на пути… восстановления. Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", - сказал Столтенберг.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Крымской платформы" призвал не проявлять слабость в отношении России.

Также, выступая на Крымской платформе канцлер Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" Киеву, включающий системы ПВО, ракетные системы, "тонны" боеприпасов.

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