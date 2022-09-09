Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместно пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Сейчас более 80% сухопутных войск России вовлечены в войну в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять любую угрозу для любой страны-члена НАТО. Итак, мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается", - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что союзники должны быть готовы к долгосрочной перспективе, и поэтому НАТО контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.

"Мы создали структуры здесь, в НАТО, по оборонному планированию, возможностям, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, что мы пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине, но это не только поддержка Украины – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны", – сказал он.

Ранее на той же пресс-конференции Столтенберг сообщил, что НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает РФ "однозначный сигнал", что будет "защищать каждый дюйм своей территории".

Также мы писали о том, что война в Украине, по словам Столтенберга, входит в критическую фазу, а зима для Киева и Запада будет тяжелой.