НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает РФ "однозначный сигнал", что будет "защищать каждый дюйм своей территории". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Ее в прямом эфире транслировал канал C-Span.

В своем выступлении Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее освободительной войне.

Как заявил Столтенберг, за месяцы полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Альянс уже поставил украинской армии огромный объем вооружений и боеприпасов. Это уменьшило собственные запасы НАТО, однако военная помощь Украине будет продолжена, ведь Россия не может победить в войне против Украины.

Он также сказал, что "если Украина откажется от боевых действий, то прекратит свое существование".

Столтенберг убежден, что странам НАТО необходимо активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения. Причем делать это Альянс намерен и в долгосрочной перспективе, с тем, чтобы обеспечить переход Украины от советского к западному оружию.

Напомним, по данным Bloomberg, в новый пакет помощи Украине уже добавили самые точные снаряды НАТО - Excalibur.

Ранее Генсек НАТО сказал, что война в Украине входит в критическую фазу, а зима для Киева и Запада будет тяжелой.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".