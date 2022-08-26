Россия наращивает военную мощь в Арктике, и это стратегический вызов для НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время визита в Канаду, сообщает ВВС.

По мнению Столтенберга, странам НАТО необходимо тоже усилить свое военное присутствие в Арктике.

"Все более важным регионом для Канады и НАТО в целом становится Крайний Север, поскольку там мы сейчас наблюдаем существенное наращивание российской военной мощи - с новыми базами и новой системой вооружений", - заявил Столтенберг.

В марте министр армии сухопутных войск США Кристин Уормут заявляла, что Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления своего военного присутствия в Арктике.

"Мы можем больше сделать, мы думаем, как использовать возможности, которые у нас уже есть в Арктике. Очевидно, что это очень важное стратегическое место. Мы изучаем, что мы можем сделать там с помощью вооруженных сил", - сказала тогда министр.

До этого сообщалось, что Россия может разместить стратегические бомбардировщики на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.