Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством мёда. Прямо на территории штаб-квартиры установили четыре улья в рамках участия в европейских экологических проектах.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Проект был запущен в 2020 году, тогда разместили два искусственных жилья пчёл.

Производство мёда в НАТО было признано успешным и на днях число ульев решили удвоить.

"Каждый из них производит порядка 80-100 килограммов мёда за сезон. Большая его часть остаётся пчёлам для поддержания жизнедеятельности", - заявляют в Альянсе.

В основном урожай будет продаваться с целью благотворительности.

Отметим, что на днях были опубликованы фото пчел, собирающих мед в Чернобыльской зоне.

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