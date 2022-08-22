Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки медоносных растений, которые встречаются в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке.

На заповедной территории не может быть пасек и ульев, зато там есть сотни видов медоносных растений, над которыми гудят пчелы, шмели или медовые осы. Например, в объектив фотографа заповедника попали насекомые, которые прилетели собрать пыльцу к вереску, тимьяну и зверобою.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о самой известной в Украине утке - крякве.

Также заповедник публиковал фото копытного, которое может убить волка.