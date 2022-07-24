Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о самой известной и распространенной в Украина утке. Это кряква, чье латинское название - Аnas platyrhynchos.

Пост о крякве появился в Фейсбуке.

Этих уток много в заповедной зоне отчуждение ЧАЭС. Но с точки зрения гнездования это малочисленный для заповедника вид. Очень редко и в небольшом количестве кряква зимует на прорубях реки Припять.

Когда водоемы освобождаются ото льда, птицы сразу появляются на таких участках. Как правило, это происходит в конце февраля – начале марта. Самцы начинают активно преследовать самок, формируя пары. В это время дикие утки встречаются даже на небольших лесных водоемах.

Самка покидает партнера перед обустройством гнезда. В кладке бывает от 9 до 13 яиц.

В конце лета и осенью многие кряквы скапливаются на мелководье пруда-охладителя. Последние птицы покидают водоемы, когда становится лед.

Численность популяции этого вида пернатых стабильна и составляет 72-112 тысяч пар на гнездовании в Украине.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, какие змеи водятся в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по месту обитания.