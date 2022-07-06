Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвятил пост в соцсети лысухе обыкновенной, или лыске (Fulica atra) – малочисленной птице в зоне отчуждения.

Пост появился в Фейсбуке организаци.

На места гнездования птицы прилетают в конце марта, причем мигрируют ночью.

Большинство лысух гнездится в камышах поймы реки Припять, некоторые – на пруду-охладителе и заливах реки Уж. Гнезда строят в зарослях, почти всегда граничащих со свободными плесами, или среди разреженной надводной растительности.

В кладке у пернатых от семи до 12 яиц. О птенцах заботятся оба родителя.

Питание у лысух довольно разнообразное – от насекомых до водной растительности.

Лыски очень крикливы, и часто выясняют отношения с соседями своего вида, удерживая гнездовую территорию.

На юг улетают в конце сентября-октябре большими сформированными стаями. Всего в Украине гнездится 70-90 тысяч пар.

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