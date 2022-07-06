В Чернобыльском заповеднике рассказали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по зоне отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвятил пост в соцсети лысухе обыкновенной, или лыске (Fulica atra) – малочисленной птице в зоне отчуждения.
Пост появился в Фейсбуке организаци.
На места гнездования птицы прилетают в конце марта, причем мигрируют ночью.
Большинство лысух гнездится в камышах поймы реки Припять, некоторые – на пруду-охладителе и заливах реки Уж. Гнезда строят в зарослях, почти всегда граничащих со свободными плесами, или среди разреженной надводной растительности.
В кладке у пернатых от семи до 12 яиц. О птенцах заботятся оба родителя.
Питание у лысух довольно разнообразное – от насекомых до водной растительности.
Лыски очень крикливы, и часто выясняют отношения с соседями своего вида, удерживая гнездовую территорию.
На юг улетают в конце сентября-октябре большими сформированными стаями. Всего в Украине гнездится 70-90 тысяч пар.
Ранее