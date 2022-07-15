Чернобыльский заповедник рассказал о енотовидной собаке, которая живет в зоне отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал об обитателе зоны отчуждения, которое имеет некоторое сходство с енотом-полоскуном и которого называют уссурийским енотом, енотовидной собакой или енотовидная уссурийской лисой.
В Фейсбуке заповедник представил несколько интересных фактов об этом звере.
- Полесье никогда не было естественным ареалом енотовидной собаки. Здесь она появилась в 50-60-х годах прошлого века после масштабных работ по ее акклиматизации на территории бывшего СССР.
- Этот хищник из семейства псовых не имеет отношения не только к енотам, но и к собакам и даже лисам, хотя является их ближайшим родственником.
- Зверь всеядный: питается не только мясом, но и разнообразной растительной пищей.
- Имеет размер более полуметра, небольшой и пушистый хвост. Масса тела составляет 8-10 килограммов.
- Среди енотовидных собак встречаются и рыжие особи, а также альбиносы.
- Это единственное животное семейства псовых, залегающее в зимнюю спячку.
- Животное довольно хитрое: во время опасности оно не убегает, а просто притворяется мертвым.
- Енотовидная собака предпочитает речные берега с лесами и кустарниками болотистым лугам.
- Главный природный враг енотовидной собаки – волки. Также опасны рыси и большие хищные птицы – беркуты и орланы.
- Днем животное спит, а ночью обходит окрестности в поисках пищи.
Ранее Чернобыльский заповедник показал фото прогулки диких предков домашней свиньи по зоне отчуждения.
Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по зоне отчуждения.