Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал папоротник, который умеет плавать и живет в воде. Это сальвиния плавающая.

Фото опубликовано в Фейсбуке организации.

Сальвиния плавающая - это однолетнее растение с плавающим на поверхности воды тонким стеблем длиной до 15 см, на каждом узле которого находятся мутовки из трёх листьев. Два листа цельные, яйцевидно-эллиптической формы. Сверху они покрыты бородавочками, на верхушках которых находится пучок коротких толстых волосков, а их нижняя поверхность густо покрыта бурыми волосками, удерживающими пузырьки воздуха, что позволяет сальвинии держаться на воде, Третий лист растения подводный, он рассечён на нитевидные доли, покрытые волосками, и очень похож на корни. В общем, он и выполняет их функции: всасывание воды и питательных веществ, а также стабилизацию растения.

Ареал сальвинии плавающей весьма широк: она растёт в водоёмах Африки, тропических и умеренных областях Азии, центральных и южных областях Европы.

Как и другие виды сальвиний, сальвиния плавающая образует на поверхности водоёмов плотные заросли, закрывающие доступ света в водоём, что зачастую сильно изменяет в нём экологические условия. Поэтому во многих странах это растение считается вредным, хотя следует отметить, что заросли сальвинии служат хорошим убежищем для мальков рыб. Сальвинию плавающую часто культивируют в качестве аквариумного растения.

Ранее заповедник рассказывал о кровожадном растении, служившем королевским украшением.

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