Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото прогуливающейся по зоне отчуждения ЧАЭС парочки кабанов.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Кабана еще называют вепрем и дикой свиньей. Это парнокопытное млекопитающее является предком домашней свиньи. В отличие от своего домашнего потомка имеет более короткое и плотное тело, более толстые и высокие ноги, кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие.

Щетина у вепря черно-бурого цвета с примесью желтоватого. Иногда в природе встречаются пестрые и пегие экземпляры, их считают потомками одичавших домашних свиней.

И у диких, и у одичавших представителей вида основной социальной единицей является самка и ее выводок. После того как молодежь перестает кормиться молоком матери, две или более семьи могут собраться вместе. Обычно группы состоят из 6-20 особей, хотя большие стада до 100 особей также иногда попадаются ученым. Связь со стадом у молодняка остается стабильной до начала следующего сезона спаривания, когда ранее одиночные взрослые самцы вступают в борьбу за самок.

В заповеднике кабан немногочислен, хотя до 2015 года вепри были наиболее многочисленными среди копытных. В настоящее время их численность медленно восстанавливается.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото зоны отчуждения в разгар лета.

Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по зоне отчуждения.