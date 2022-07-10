Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали фотографии, передающие летнюю атмосферу зоны отчуждения.

Снимки опубликованы в Facebook организации.

"Немного летней атмосферы заповедника", - говорится в сообщении.

На соответствующих кадрах можно увидеть колышащийся на ветру днепровский ковыль, утопающий в буйной зелени, бархатистую бабочку сенницу луговую, которая известна как "сладкая" (вверху), а также ярких хлебных жуков, которые выделяются на фоне травы.

Стоит отметить, что последние насекомые - опасные вредители хлебных злаков, вызывающие массовые повреждения посевов.

Ранее мы писали, что Чернобыльский заповедник рассказал о кровожадном растении, служившем королевским украшением. Это дрок красильный, или, как его еще называют, дрок кровожадный, который вошел в историю Европы.

Также "Страна" сообщала, что сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото старейшего цветка Украины в зоне отчуждения. Водяное растение – белая кувшинка - старейший цветок флоры Украины, практически не изменившийся за десятки миллионов лет. Долгожитель не только вид, но и отдельные его представители: некоторые экземпляры растения живут больше 20 лет.