Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о пеночке-трещотке, или березовке, которая живет в зоне отчуждения атомной электростанции.

Пост, посвященный птице, появился в Фейсбуке организации.



Пеночка-трещотка в заповеднике обычная гнездовая птица. Она прилетает в зону отчуждения в середине апреля. Поселяется в лиственных и смешанных лесах. Гнезда устраивает на участке земли, имеющем "крышу" из травы и листьев.

Самка откладывает 4-5 яиц. Питаются пеночки насекомыми. Птенцы находятся в гнезде две недели.

Улетают эти пернатые в августе. Последних птиц можно наблюдать еще в начале сентября.

В Украине гнездится не менее двух миллионов пар представителей этого вида.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвящал пост в соцсети лысухе обыкновенной, или лыске (Fulica atra) – малочисленной птице в зоне отчуждения.

Также заповедник показывал папоротник, который умеет плавать и живет в воде. Это сальвиния плавающая.