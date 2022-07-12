Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото высокого растения из семьи бобовых с цветастыми кистями. У древних оно почему-то ассоциировалось с хищным волком.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Это растение - люпин. С латинского языка Lupus переводится как "волк", а второе название растения - волчьи бобы.

Это растение для Украины является привозным видом. Большинство видов сконцентрированы в двух крупных регионах: средиземноморско-африканском и американском.

По своей природе люпин отличается высокой засухоустойчивостью. Некоторые виды люпина произрастают в пустынях штатов Аризона, Орегон, Техас, Калифорния, Нью-Мексико, на плоскогорьях Мексики, в пустынях Перу и Чили, оазисах Сахары. В странах Средиземноморья люпины растут на приморских песках, на лугах и залежах, в расселинах скал и засоряют посевы культурных растений. Среди густой и многоликой зелени заповедника разноцветные свечи соцветий люпина – волшебное украшение.

Ранее Чернобыльский заповедник показал фото прогулки диких предков домашней свиньи по зоне отчуждения.

Также заповедник публиковал фото зоны отчуждения в разгар лета.