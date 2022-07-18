Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, какие змеи водятся на его территории, в зоне отчуждения ЧАЭС.

Пост о пресмыкающихся появился в Фейсбуке организации.



В настоящее время на Земле известно около 3458 видов змей. На территории Чернобыльского заповедника на сегодняшний день доказано существование трех видов змей: гадюки обыкновенной, ужа обыкновенного и медянки. Из этих змей ядовита только гадюка, однако ее укус не смертелен для взрослого человека.

К слову, 16 июля отмечался Всемирный день змей.

"Нет в мире лишних животных. Даже змеи, для многих неприятные пресмыкающиеся рода чешуйчатых, играют важную роль в балансе любой экосистемы. Поэтому цель этого дня – узнать больше об этих рептилиях и о том, какой вклад они вносят в мире животных. Недаром змея – древний символ, встречающийся во многих культурах. Например, на Востоке это пресмыкающееся является символом мудрости и знаний. А еще змея, окутывающая чашу, стала символом медицины", - сказано в записи.

Ранее "Страна" писала, что Чернобыльский заповедник показал фото жеребенка лошади Пржевальского.

Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по месту обитания.