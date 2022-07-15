Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото взрослой лошади Пржевальского с жеребенком. В июле у этих копытных как раз подрастает молодое поколение.

Лошадь Пржевальского - восточный подвид дикой лошади наряду с западным подвидом тарпаном. Животные имеют одну из древнейших особенностей окраски лошадей — саврасую масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасового окраса с характерной темной полосой вдоль спины. Тарпан, очевидно, был предком домашних лошадей и истреблен до конца XIX века. Так что сейчас лошадь Пржевальского — это единственный вид диких лошадей.

Лошадь Пржевальского в дикой природе полностью исчезла в середине ХХ ст. Он сохранился только в зоопарках и заповеднике. Угроза полного исчезновения этого вида все еще велика. Считается, что для выживания вида лошадь Пржевальского должна иметь в природе не менее пяти саморегулирующихся устойчивых популяций. Одна из местных популяций существует в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Исчезновение лошади Пржевальского из дикой природы произошло раньше того, как были проведены основательные полевые работы по изучению ее экологии. По этой причине организация мониторинга и программы разных исследований этого вида в Чернобыльском заповеднике, при близких к природным условиях, очень важны. Такая информация полезна для понимания подбора новых территорий для выпуска вида в природу.

Статус вида в заповеднике немногочисленный. Состояние популяции благополучное, жизнеспособное. Примерная ее численность около 150 особей.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказал о енотовидной собаке, которая живет в зоне отчуждения.

Также в заповеднике рассказывали о птице, которая часто выясняет отношения с соседями по зоне отчуждения.