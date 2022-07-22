Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок самки благородного оленя, попавшей в объектив фотоловушки.

Снимок опубликован в Фейсбуке организации.

Благородный, или лесной, олень - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов - европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют сейчас только в Сибири.

Олени едят не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и солянки из болотной растительности. Могут есть такие ядовитые растения, как красавка и аконит. Хвою олени есть не могут, поэтому когда голод заставляет их это делать, нередко они погибают от воспаления желудочно-кишечного тракта.

Олени живут в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности. Они могут обходиться и без пресной воды, как на острове Бирючем в Азово-Сивашском заповеднике.

В сильную жару олени лезут в воду. Пасутся они не непрерывно, а чередуют питание с отдыхом, устраивая лежанки в траве, часто на опушках. Зимой они немного разгребают снег и притаптывают, образуя теплую ямку. Смешанное стадо оленей (не в период гона) чаще всего возглавляет старая самка, возле которой собираются ее дети всех возрастов. Обычно размер такого стада – 3-6 голов. Весной такие стада распадаются.

Интересный факт: ударом рогов или ноги олень вполне способен убить или тяжело покалечить волка. Впрочем, чаще олени пытаются спастись бегством, принимая бой только в том случае, если бежать им некуда.

Ранее заповедник публиковал фото лебедя из зоны отчуждения.

Также заповедник показывал, как зарастают остатки человеческого жилья в зоне отчуждения.